На территории Шеки-Закатальского экономического района Азербайджана найдена каменная плита с надписью на древнеарамейском языке. Об этом АПА сообщил старший научный сотрудник Шекинского регионального научного центра НАНА доктор философии по истории Акиф Мамедли.

По словам А.Мамедли, «можно сказать, что это открытие является важным для истории региона».

А.Мамедли отметил, что плита находится на стадии исследования, и пока рано давать какую-либо информацию.