Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

Согласно сообщению военного ведомства, 15 октября с 15:20 до 18:00 и в ночь на 16 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Еникенд и Юхары Шорджа Басаркечарского района, Гарашен Горусского района, Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Джамилли и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Хюсюлю Лачинского района, а также Коханаби Товузского района.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.