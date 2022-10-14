Си Цзиньпин назвал самую большую проблему коммунистов Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая заявил, что коррупция является главной «раковой опухолью» партии, сообщает «Синьхуа».

«Коррупция – это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии», - заявил Си Цзиньпин, добавив, что борьба с этим явлением должна продолжаться до тех пор, пока существуют предпосылки для ее развития в партии.

Официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за прошедшие 10 лет за коррупционные преступления были осуждены более 4,43 млн человек.