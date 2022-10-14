В США «пришли в ярость» из-за слов Махмуда Аббаса Путину

В Белом доме «глубоко разочарованы» из-за слов главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса, которые он сказал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, о недоверии к американской администрации, сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов.

Путин и Аббас встретились 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившем в Астане. Как пишет Axios, Аббас заявил, что Вашингтон не может в одиночку выступать посредником между Израилем и Палестиной. Он добавил, что он «счастлив и удовлетворен» поддержкой со стороны России.

Источники Axios сообщили, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена «пришли в ярость» из-за этих слов. «Мы были глубоко разочарованы тем, что президент Аббас сказал президенту Путину», - сказал изданию представитель СНБ. Он считает, что российский президент «далек» от того типа международного партнера, при помощи которого можно решить конфликт. В то же время Байден, по его словам, многие годы демонстрировал приверженность США «поиску продуктивных решений и работе над прочным миром».

Как отмечает издание, после вступления Байдена в должность президента США продолжили выделять Палестине финансовую помощь, необходимость которой ставил под сомнение его предшественник Дональд Трамп. Кроме того, разговор Аббаса и Путина состоялся через неделю после визита в Соединенные Штаты министра по гражданским делам Хусейна аль-Шейха – одной из ведущих фигур в палестинской администрации и одного из ближайших советников палестинского лидера.