Зачем Германия или Израиль, если есть Нафталан? прорыв на нашем курорте
«Баден-Баден Южного Кавказа» – бальнеологический курорт Нафталан – после затишья, возникшего на фоне пандемии, вновь принимает гостей со всех концов света.
В ходе организованного Государственным агентством по туризму пресс-тура в Нафталан представители СМИ смогли убедиться в том, что Нафталан действительно имеет огромный потенциал и может стать лечебно-оздоровительным курортом мирового уровня. Пресс-тур совпал с прошедшей в Нафталане международной научно-практической конференцией «Нафталан – источник синергии здоровья и туризма».
Как передает корреспондент haqqin.az, Нафталан имеет давнюю историю грязелечения, а местная нефть заслуженно считается одним из самых эффективных и в то же время безопасных методов лечения целого ряда неврологических, кожных, гинекологических, урологических заболеваний, а также проблем опорно-двигательного аппарата, которые не всегда удается исцелить с помощью обычных медицинских препаратов.
Исследования, проведенные в рамках специальных программ ООН, показывают, что здоровье является приоритетным пунктом, на который люди, проживающие в разных странах, готовы выделять значительную часть своего бюджета. Именно поэтому лечебно-оздоровительный туризм стал одним из самых перспективных направлений мировой туристической индустрии.
За 2019 год, предшествовавший пандемии коронавируса, лечебные центры Нафталана приняли рекордные сорок тысяч человек, 60% из которых были иностранцами – гражданами сорока одной страны. В районе действует 16 комфортабельных отелей, из них 3 пятизвездочных. В лечебных учреждениях Нафталана можно получить весь спектр обследования и лечения: физиотерапию специализированными аппаратами, магнитно-лазерную терапию, СМТ-терапию, КВЧ, бальнеотерапию, массаж лечебными душами, нафталановые ванны, аппликации и тампоны, лечебную физкультуру и так далее. В двухнедельный тур также входит трехразовое питание, проживание, рекреационные услуги, выезды на природу, посещение спа-салонов, плавание в бассейне и прочее.
В рамках конференции состоялось открытие туристического информационного центра Нафталана, где желающие могут получить информацию о достопримечательностях района.
На сегодняшний день туристическая инфраструктура Нафталана способна принять в день до 3 400 отдыхающих. После ввода в эксплуатацию новых отелей и оздоровительных центров этот показатель превысит 3 600 человек.
В 2019 году Агентство по туризму подготовило концепцию развития Нафталанского района. Концепция включает в себя широкий круг вопросов, связанных со строительством дорог, возведением новых зданий, благоустройством курорта и так далее.
Перспективы лечебного туризма Нафталана удалось обсудить с иностранными и азербайджанскими специалистами. Вот что сказали по этому поводу эксперты.
Президент Немецкой ассоциации медицинского оздоровления и вице-президент GHTC Лутц Лунгвитц:
- К сожалению, в Германии лечение нафталановой нефтью не получило широкой известности. Я абсолютно уверен, что после международной конференции в Нафталане будет проведена большая работа по ознакомлению европейцев – в частотности, жителей Германии, – с уникальными лечебными свойствами нафталановой нефти и возможностями оздоровления в Азербайджане. У Нафталана блестящие перспективы в сфере международного оздоровительного туризма. В Германии многие люди, имеющие различные заболевания, с удовольствием посетили бы этот прекрасный край. Наряду с лечением здесь есть и замечательные возможности в плане экотуризма, пеших прогулок, ознакомления с памятниками истории. Немцы очень любят такие виды туризма. Наши граждане, страдающие от таких заболеваний, как псориаз и артриты, едут лечиться на немецкие курорты или лечебные центры Израиля. Думаю, что Нафталан станет третьим направлением в этом списке. Чтобы открыть турпоток из Германии в Нафталан, достаточно провести маркетинговые исследования, организовать пресс-конференции, запустить рекламную кампанию, пресс-туры – на самом деле, не так уж и много требуется.
Дмитрий Яковенко, профессор экономики, действительный госсоветник РФ:
- Конечно, в России есть сотни тысяч людей, которые пожелали бы пройти лечение в Нафталане, ознакомиться с местными достопримечательностями и проникнуться восточным колоритом. Я сам с удовольствием каждый год приезжаю на отдых в вашу страну! Но для российского туриста Азербайджан – страна не дешевая, ведь курс азербайджанского маната очень высок. Впрочем, вопросы привлечения большего числа российских туристов в Азербайджан вполне решаемы. Можно, к примеру, организовать комфортные поездки из Баку в регионы. В целях развития туризма было бы здорово открыть скоростную железную дорогу в Габалу, Исмаиллы, Нафталан, Шеки и так далее. Можно сделать и специальные скидки для российских туристов, как это происходит на курортах Турции. Вы, наверное, знаете, что российским туристам отдых в Турции обходится дешевле, чем самим туркам, живущим в тех же самых отелях. Дело в том, что у РФ есть по этому поводу договор с турецким правительством. Российский турист – это массовый турист. Как только будут созданы оптимальные условия, турпоток из России будет большой и стабильный. Скидки в данном случае делаются ради массовости, так что, с экономической точки зрения, это принесет Азербайджану очевидную выгоду. И, безусловно, вам нужно развивать идею совмещения лечения, отдыха и путешествий. Для этого требуется создание удобной инфраструктуры, благодаря которой человек, отдыхающий в Нафталане, смог бы посетить исторические памятники Гянджи, отведать азербайджанские блюда в Мингячевире, увидеть дворец ханов в Шеки. Иными словами, нужен комплекс туристических услуг, чтобы человек мог шесть дней в неделю лечиться в Нафталане, а в воскресенье, когда лечение не проводится, отправиться путешествовать по стране. Есть, к примеру, недалеко от Нафталана село Ивановка. Было бы неплохо разнообразить лечение поездкой в это красивейшее село со своеобразной историей и этнокультурой.
Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана:
На данный момент Нафталан имеет отличную инфраструктуру, но надо организовать активную рекламу этого курорта на международном уровне. Еще нам предстоит получить для Нафталана международный сертификат, который откроет широкие возможности привлечения туристов из Европы и Азии.
В Европе раскрутить бренд «нафталановая нефть» будет не сложно, но пока что о самой возможности лечения нефтью европейцам ничего не известно. Требуется ознакомить Европу с лечебно-оздоровительными ресурсами Азербайджана, а для этого надо работать над повышением качества предоставляемых услуг. Методику лечения нафталановой нефтью необходимо преподавать молодым врачам. Сейчас в Нафталан едет сравнительно небольшое количество граждан европейских стран, а основной турпоток идет из стран СНГ – Казахстана, Беларуси, Узбекистана, РФ и так далее. Уверен, что в скором времени Нафталан составит конкуренцию европейским курортам Хорватии, Чехии и других стран.