Джейхун Наджафов, собкор 11:46

«Баден-Баден Южного Кавказа» – бальнеологический курорт Нафталан – после затишья, возникшего на фоне пандемии, вновь принимает гостей со всех концов света. В ходе организованного Государственным агентством по туризму пресс-тура в Нафталан представители СМИ смогли убедиться в том, что Нафталан действительно имеет огромный потенциал и может стать лечебно-оздоровительным курортом мирового уровня. Пресс-тур совпал с прошедшей в Нафталане международной научно-практической конференцией «Нафталан – источник синергии здоровья и туризма».

Как передает корреспондент haqqin.az, Нафталан имеет давнюю историю грязелечения, а местная нефть заслуженно считается одним из самых эффективных и в то же время безопасных методов лечения целого ряда неврологических, кожных, гинекологических, урологических заболеваний, а также проблем опорно-двигательного аппарата, которые не всегда удается исцелить с помощью обычных медицинских препаратов. Исследования, проведенные в рамках специальных программ ООН, показывают, что здоровье является приоритетным пунктом, на который люди, проживающие в разных странах, готовы выделять значительную часть своего бюджета. Именно поэтому лечебно-оздоровительный туризм стал одним из самых перспективных направлений мировой туристической индустрии. За 2019 год, предшествовавший пандемии коронавируса, лечебные центры Нафталана приняли рекордные сорок тысяч человек, 60% из которых были иностранцами – гражданами сорока одной страны. В районе действует 16 комфортабельных отелей, из них 3 пятизвездочных. В лечебных учреждениях Нафталана можно получить весь спектр обследования и лечения: физиотерапию специализированными аппаратами, магнитно-лазерную терапию, СМТ-терапию, КВЧ, бальнеотерапию, массаж лечебными душами, нафталановые ванны, аппликации и тампоны, лечебную физкультуру и так далее. В двухнедельный тур также входит трехразовое питание, проживание, рекреационные услуги, выезды на природу, посещение спа-салонов, плавание в бассейне и прочее.

В рамках конференции состоялось открытие туристического информационного центра Нафталана, где желающие могут получить информацию о достопримечательностях района. На сегодняшний день туристическая инфраструктура Нафталана способна принять в день до 3 400 отдыхающих. После ввода в эксплуатацию новых отелей и оздоровительных центров этот показатель превысит 3 600 человек. В 2019 году Агентство по туризму подготовило концепцию развития Нафталанского района. Концепция включает в себя широкий круг вопросов, связанных со строительством дорог, возведением новых зданий, благоустройством курорта и так далее. Перспективы лечебного туризма Нафталана удалось обсудить с иностранными и азербайджанскими специалистами. Вот что сказали по этому поводу эксперты. Президент Немецкой ассоциации медицинского оздоровления и вице-президент GHTC Лутц Лунгвитц: - К сожалению, в Германии лечение нафталановой нефтью не получило широкой известности. Я абсолютно уверен, что после международной конференции в Нафталане будет проведена большая работа по ознакомлению европейцев – в частотности, жителей Германии, – с уникальными лечебными свойствами нафталановой нефти и возможностями оздоровления в Азербайджане. У Нафталана блестящие перспективы в сфере международного оздоровительного туризма. В Германии многие люди, имеющие различные заболевания, с удовольствием посетили бы этот прекрасный край. Наряду с лечением здесь есть и замечательные возможности в плане экотуризма, пеших прогулок, ознакомления с памятниками истории. Немцы очень любят такие виды туризма. Наши граждане, страдающие от таких заболеваний, как псориаз и артриты, едут лечиться на немецкие курорты или лечебные центры Израиля. Думаю, что Нафталан станет третьим направлением в этом списке. Чтобы открыть турпоток из Германии в Нафталан, достаточно провести маркетинговые исследования, организовать пресс-конференции, запустить рекламную кампанию, пресс-туры – на самом деле, не так уж и много требуется.

Дмитрий Яковенко, профессор экономики, действительный госсоветник РФ: - Конечно, в России есть сотни тысяч людей, которые пожелали бы пройти лечение в Нафталане, ознакомиться с местными достопримечательностями и проникнуться восточным колоритом. Я сам с удовольствием каждый год приезжаю на отдых в вашу страну! Но для российского туриста Азербайджан – страна не дешевая, ведь курс азербайджанского маната очень высок. Впрочем, вопросы привлечения большего числа российских туристов в Азербайджан вполне решаемы. Можно, к примеру, организовать комфортные поездки из Баку в регионы. В целях развития туризма было бы здорово открыть скоростную железную дорогу в Габалу, Исмаиллы, Нафталан, Шеки и так далее. Можно сделать и специальные скидки для российских туристов, как это происходит на курортах Турции. Вы, наверное, знаете, что российским туристам отдых в Турции обходится дешевле, чем самим туркам, живущим в тех же самых отелях. Дело в том, что у РФ есть по этому поводу договор с турецким правительством. Российский турист – это массовый турист. Как только будут созданы оптимальные условия, турпоток из России будет большой и стабильный. Скидки в данном случае делаются ради массовости, так что, с экономической точки зрения, это принесет Азербайджану очевидную выгоду. И, безусловно, вам нужно развивать идею совмещения лечения, отдыха и путешествий. Для этого требуется создание удобной инфраструктуры, благодаря которой человек, отдыхающий в Нафталане, смог бы посетить исторические памятники Гянджи, отведать азербайджанские блюда в Мингячевире, увидеть дворец ханов в Шеки. Иными словами, нужен комплекс туристических услуг, чтобы человек мог шесть дней в неделю лечиться в Нафталане, а в воскресенье, когда лечение не проводится, отправиться путешествовать по стране. Есть, к примеру, недалеко от Нафталана село Ивановка. Было бы неплохо разнообразить лечение поездкой в это красивейшее село со своеобразной историей и этнокультурой.