В Подмосковье во второй раз подожгли военкомат

В ночь с 15 на 16 октября в подмосковном городе Щелково подожгли военкомат. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестный кинул в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате в одном из кабинетов здания на первом этаже начался пожар, пишет Baza.

Это уже вторая попытка поджога этого военкомата, напоминает The Insider. Впервые здание попытались поджечь в мае. Тогда в него кинули две бутылки с зажигательной смесью, пострадали два кабинета здания, в том числе архив комиссариата.