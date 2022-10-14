Иран отрицает, что поставляет России дроны-камикадзе для использования в войне против Украины, пишет CNN.

По данным американского издания, это опровержение было сделано в ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом и его португальским коллегой Жоао Гомешом Кравиньо.

Правительство Ирана заявило, что Абдоллахиан «еще раз» подчеркнул, что Тегеран «не поставлял и не будет поставлять» России оружие для использования в войне против Украины.

«Мы считаем, что помощь в вооружении любой из сторон конфликта продлит войну, поэтому мы не считали и не считаем правильными войны в Украине, Афганистане, Сирии и Йемене», – цитирует CNN слова главы иранского МИД.

В середине октября Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Украинский центр сопротивления писал, что Россия перебросила на оккупированные территории иранских военных, которые должны обучить российских военных использованию ударных беспилотников «Шахед-136». Тогда же Офис Владимира Зеленского заявил об обстреле Киевской области дронами-камикадзе.