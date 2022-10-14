Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:34

На полигоне в Белгородской области РФ на занятиях с добровольцами террористы обстреляли личный состав подразделения. Министерство обороны России сообщило, что в результате теракта на полигоне 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Российские мобилизованные, сейчас их принято называть «мобиками», гибнут, даже не доехав до театра военных действий. И это наиболее яркий показатель «готовности» России к ее авантюре в Украине.

То, что на полигоне произошел теракт, – объяснение так себе, и веры ему ни на грош. Куда как вероятнее другое – двое человек развернули оружие и открыли огонь по своим. Почему они это сделали – ответ на этот вопрос мы, возможно, никогда не узнаем, власти уже сказали, что это были террористы – и будут стоять на этой версии до конца. Поскольку в противном случае придется отвечать на массу неприятных вопросов о качестве проведения «частичной мобилизации». А то, что она была откровенно провальной, стало ясно с самого начала. Доставшаяся России от советских времен система военкоматов с их учетом в пожелтевших от времени журналах мало того, что устарела морально и физически, так еще и никак не модернизировалась. У государства не было ни времени, ни денег на это. Да и желания тоже не просматривалось. «Идет как идет. Что еще надо», - рассуждали в Минобороны. Соответствующим образом докладывая в Кремль: «Все у нас в этом деле хорошо, все хорошо, все очень хорошо». Оказалось, что дела обстоят с точностью до наоборот. И достаточно было дополнительной нагрузки в виде задачи «частично мобилизовать» 300 тысяч человек, как этот реликт советских времен с хрустом переломился и рухнул, как скелет мамонта в музее. Не сумев сделать даже такой элементарной вещи, как осуществить элементарный отбор – кому в руки оружие давать можно, а кому – нельзя ни при каких обстоятельствах. И сколько сейчас среди «мобиков» наркоманов, алкоголиков и людей «с поехавшей кукушкой» – посчитать не может никто. Да и цели такой не ставится.

Крайне низкая мотивация мобилизованных, отсутствие элементарного психологического отбора, стремление загрести всех, лишь бы выполнить контрольные цифры – и это, и десяток других причин привели к тому, что Белгород сегодня – эталонный пример реального состояния пополнения российской армии. Дальше будет только хуже. А о новой волне мобилизации и говорить не приходится – этих бы как-нибудь до позиций довести. Причем речь о массовой качественной их подготовке уже не стоит – быстрей на позиции, там уж ими будут другие люди заниматься, а для командиров учебных центров они попросту обуза, которую надо как-то кормить и где-то размещать. И источник чрезвычайных происшествий, за которые по доброй российской традиции ответственность несут командиры частей.