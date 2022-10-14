На двух улицах Баку ограничат движение транспорта

Движение транспорта на 16-й улице и улице Тофика Мамедова в поселке Бадамдар Сабаильского района будет ограничено, сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, с 09:00 17 октября и до 20:00 19 октября на указанных улицах будут проводиться ремонтные работы.

Водителей просят учесть проведение ремонтных работ, чтобы они заранее использовали альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения.