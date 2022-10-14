Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 17 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью местами возможны кратковременные дожди, прогнозируется умеренный северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-18°, днем 20-23° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 60-70%.
В районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами интенсивные, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.