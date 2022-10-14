Взрывы сотрясают и захваченный Россией Бердянск

В воскресенье, 16 октября, жители Бердянска Запорожской области Украины (с февраля 2022 года захвачен РФ) сообщают о сильных взрывах вблизи города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Бердянск сейчас».

В Telegram-канале отмечают, что предположительно взрывы произошли на территории бывших сельхозхозяйств, промышленные комплексы которых россияне используют для хранения военной техники и складов.