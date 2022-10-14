И египтян призвали как можно скорее покинуть Украину
Посольство Египта призвало своих граждан как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщило издание Egypt Today.
Дипмиссия призвала египтян покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Во время отъезда гражданам страны рекомендовали проявлять максимальную осторожность и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них. Граждане, которые решат остаться в Украине, должны будут обновить свои данные в посольстве.
Ранее сообщалось, что МИД КНР обратился к своим гражданам в Украине с призывом немедленно уехать из страны, мотивировав это «серьезной ситуацией в безопасности».