В Тайване отреагировали на заявления Си Цзиньпина

Тайвань не откажется от своего суверенитета и на компромиссы с Китаем по вопросам свободы и демократии не пойдет. Население острова категорически против идеи «одна страна, две системы». Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента Тайваня.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, которая состоялась в воскресенье, 16 октября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству внешних сил в дела острова. По его словам, руководство КНР стремится к «мирному воссоединению» с Тайбэем. Однако Си Цзиньпин не исключил применения силы при необходимости.