В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о самоубийстве из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Минобороны Мирсалеха Тахмаз оглы Тахмазова. Об этом заявил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.

На основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие значение для дела, получили показания. В Губадлинской военной прокуратуре возбудили уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допросили свидетелей, назначили соответствующие экспертизы, провели необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается.