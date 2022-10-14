Наступление азербайджанских коммандос на высоту Бугдадаг

В ходе широкомасштабной контрнаступательной операции, проведенной вдоль границы с Арменией 13 и 14 сентября, азербайджанская армия освободила стратегическую высоту Бугдадаг в Дашкесанском районе. Высота эта, которая расположена на азербайджано-армянской границе, с середины 1990-х находилась под контролем армянской армии, что позволяло им сохранять полный контроль над позициями азербайджанской армии в направлении Дашкесана, включая пути снабжения, ведущие к этим позициям.

Занятые армянами позиции позволяли полностью контролировать и горное озеро Бала Гёйче.

Однако сейчас высота и, как следствие, все прилегающие районы, включая вышеупомянутое озеро, находятся под контролем азербайджанской армии. Инженерно-фортификационные войска очищают от мин территорию вокруг Бугдадаг, прокладывают новые пути снабжения. На освобожденной высоте ведутся укрепительные работы.

В репортаже, подготовленном АzTV с этой высоты, рассказывается, как азербайджанские спецназовцы освободили высоту Бугдадаг, двигаясь по непроходимым горным тропам, оврагам, по руслу горной реки.

В свое время бригада генерала Полада Гашимова заняла позиции в направлении этой высоты. Бойцы рассказывают, что тогда Гашимов проделал большую работу по строительству путей снабжения к позициям азербайджанской армии и укреплению постов.