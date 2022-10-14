Наступление азербайджанских коммандос на высоту Бугдадаг
В ходе широкомасштабной контрнаступательной операции, проведенной вдоль границы с Арменией 13 и 14 сентября, азербайджанская армия освободила стратегическую высоту Бугдадаг в Дашкесанском районе. Высота эта, которая расположена на азербайджано-армянской границе, с середины 1990-х находилась под контролем армянской армии, что позволяло им сохранять полный контроль над позициями азербайджанской армии в направлении Дашкесана, включая пути снабжения, ведущие к этим позициям.
Занятые армянами позиции позволяли полностью контролировать и горное озеро Бала Гёйче.
Однако сейчас высота и, как следствие, все прилегающие районы, включая вышеупомянутое озеро, находятся под контролем азербайджанской армии. Инженерно-фортификационные войска очищают от мин территорию вокруг Бугдадаг, прокладывают новые пути снабжения. На освобожденной высоте ведутся укрепительные работы.
В репортаже, подготовленном АzTV с этой высоты, рассказывается, как азербайджанские спецназовцы освободили высоту Бугдадаг, двигаясь по непроходимым горным тропам, оврагам, по руслу горной реки.
В свое время бригада генерала Полада Гашимова заняла позиции в направлении этой высоты. Бойцы рассказывают, что тогда Гашимов проделал большую работу по строительству путей снабжения к позициям азербайджанской армии и укреплению постов.
«Об освобождении высоты Бугдадаг генерал мечтал больше всего», - вспоминает один из офицеров, служивших в то время вместе с Поладом Гашимовым.
На Бугдадаге дислоцировалась минометная часть армянской армии, были установлены крупнокалиберные пулеметы. Тепловизионная камера, закрепленная на 30-метровой опоре на высоте, позволяла наблюдать за азербайджанскими территориями на глубине до 30 километров, как следствие, следить за всеми передвижениями азербайджанской армии. Один из офицеров – участников боев за освобождение высоты говорит, что при осмотре памяти этой камеры было установлено, что там находились кадры действий азербайджанской армии.
Специально обученные горные спецназовцы атаковали высоту с двух направлений ранним утром. Это стало неожиданностью для армян, но они оказали сопротивление, открыв огонь по азербайджанским военным из автоматических гранатометов. Несмотря на обстрелы, коммандос продвинулись ползком по скалам и захватили находившиеся на высоте позиции армянской армии, которые укреплялись в течение многих лет.
В боях за освобождение высоты несколько азербайджанских бойцов получили ранения, погиб военнослужащий Асиман Имамвердиев. Сегодня высота носит имя этого героя.