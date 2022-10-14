Россия просит у Ирана и ракеты

Иран намерен поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля-земля», утверждает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

По их данным, 18 сентября официальные представители Ирана отправились в РФ для согласования условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

По данным западной разведки, Тегеран уже начал производство первой партии ракет, а также готовит новые поставки дронов, в том числе десятков Mujaher-6s и большое количество Shahed-136s.

В последние недели иранские специалисты якобы посетили захваченные территории Украины, чтобы предоставить инструкции по эксплуатации беспилотников.