Азербайджанцы в Нью-Йорке потребовали от Human Rights Watch ответа

В Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана сообщили, что мероприятие, организованное Азербайджано-Американским женским обществом совместно с Культурным обществом Нью-Йорк – Азербайджан с участием азербайджанской и турецкой общин, состоялось перед Empire State Building, где расположен штаб международной организации.

Заявление протеста против военных преступлений Армении, последних военных провокаций, совершенных ею на государственной границе, нападений армянских радикальных сил на посольства Азербайджана в США, Франции и Ливане передано лично сотруднику Human Rigths Watch Джилу Колону. На акции, где развевались государственные флаги Aзербайджана, Турции и США, было привлечено внимание к военным преступлениям армянских вооруженных сил в период 30-летней оккупации и во время Второй Карабахской войны.

На акции демонстрировались фотоматериалы о злодеяниях армян в Гяндже и Барде, массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, плакаты с лозунгами "Aзербайджан желает мира, Армения хочет войны!", "Остановите армянскую агрессию!", "Остановить армянский террор!", "Остановите атаки на гражданских лиц!", "На Гянджу совершено нападение!", "Армения, предоставь Азербайджану сведения о судьбе без вести пропавших лиц!" и др.