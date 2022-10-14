Азербайджанцы в Нью-Йорке потребовали от Human Rights Watch ответа
Проживающие в США активисты азербайджанской общины провели в Нью-Йорке мирную акцию протеста перед штабом международной организации по правам человека Human Rights Watch.
В Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана сообщили, что мероприятие, организованное Азербайджано-Американским женским обществом совместно с Культурным обществом Нью-Йорк – Азербайджан с участием азербайджанской и турецкой общин, состоялось перед Empire State Building, где расположен штаб международной организации.
Заявление протеста против военных преступлений Армении, последних военных провокаций, совершенных ею на государственной границе, нападений армянских радикальных сил на посольства Азербайджана в США, Франции и Ливане передано лично сотруднику Human Rigths Watch Джилу Колону. На акции, где развевались государственные флаги Aзербайджана, Турции и США, было привлечено внимание к военным преступлениям армянских вооруженных сил в период 30-летней оккупации и во время Второй Карабахской войны.
На акции демонстрировались фотоматериалы о злодеяниях армян в Гяндже и Барде, массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, плакаты с лозунгами "Aзербайджан желает мира, Армения хочет войны!", "Остановите армянскую агрессию!", "Остановить армянский террор!", "Остановите атаки на гражданских лиц!", "На Гянджу совершено нападение!", "Армения, предоставь Азербайджану сведения о судьбе без вести пропавших лиц!" и др.
Отмечено, что в результате ударов, нанесенных с 27 сентября по 10 ноября 2020 года тяжелой артиллерией, баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами по Гяндже, Нафталану, Барде, Тертеру, Мингячевиру и другим азербайджанским городам, расположенным в десятках километров от зоны конфликта и линии фронта, 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, погибли, 454 человека получили ранения.
Местным жителям, проявившим интерес к акции, раздали буклеты, отражающие военные преступления Армении. Безопасность участников мероприятия охранялась сотрудниками 14-го отделения полиции Нью-Йорка. Наши соотечественники потребовали у Human Rigths Watch ответа на заявление протеста азербайджанской общины.