Путин снова собирает Совбез

Президент РФ Владимир Путин «в ближайшие дни» проведет совещание с членами Совбеза РФ, сообщает телеканал «Россия».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России», – говорится в сообщении. Информации о точной дате проведения совещания, а также о теме пока нет.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы российского государства состоялось в понедельник, 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.