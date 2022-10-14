$100 тысяч: разведка Украины объявила охоту на Стрелкова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины выплатит $100 000 за передачу экс-командующего армией сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина) в украинский плен.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - цитируют украинские СМИ заявление ГУР.

В настоящее время СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина ряд уголовных дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. Он также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбивании гражданского Boeing 777 (рейс MH17).