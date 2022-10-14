В Иране заявили о гибели заключенных в тюрьме Эвин

При пожаре минувшей ночью в тегеранской тюрьме Эвин, произошедшем в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму, погибли четыре заключенных. Об этом сообщила Информационная служба судебной системы Ирана.

Согласно сообщению, пострадал 61 человек, 10 из них проходят лечение в больнице, состояние четырех тяжелое.

Отметим, что в тюрьме Эвин содержатся политические заключенные и лица с двойным гражданством. Иранское государственное информагентство IRNA ранее сообщало, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Другое государственное агентство Tasnim со ссылкой на анонимного иранского чиновника также пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.