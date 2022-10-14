В Киевской области прогремели взрывы, сообщил «24 канал». Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.

ТСН сообщил о взрывах в Запорожье, о запущенных по территории Украины ракетах, а в небе над западной частью страны заметили дроны.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в МВД предупредили о вероятности запуска ракет. Вскоре после сообщений о взрывах воздушная тревога в Киеве и других городах и регионах Украины была отменена.