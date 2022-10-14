Главы МИД тюркских стран соберутся в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, в котором примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщили в МИД Турции.

Согласно сообщению, на встрече, в которой примут участие министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, министры иностранных дел и другие представители высокого уровня государств-членов организации – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, – а также наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана, – будут обсуждены приоритетные вопросы повестки дня ОТГ и подготовка к саммиту организации, который состоится 11 ноября 2022 года в Самарканде, говорится в сообщении.