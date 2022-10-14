Сербия закрыла свое посольство в Украине
Посольство Сербии в Украине временно закрыто по соображениям безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сербского диппредставительства в воскресенье.
"Посольство Республики Сербия в Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что сотрудники будут работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения в Украину.
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