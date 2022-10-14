В Беларусь прибудут 9 тысяч российских военных

Общая численность российских военных в составе региональной группировки войск, которая будет развернута в Беларуси, составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщил в своем Twitter начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник главы белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ [региональной группировки войск], начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек», – написал он.