AQTA о значении Всемирного дня продовольствия

В распространенном Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в связи с этой датой заявлении говорится, что «обеспечить продовольственную безопасность в мире становится сложнее из-за происходящих сегодня изменений климата, конфликтов и сокращения водных ресурсов. Именно с этой точки зрения в современном мире продовольственная безопасность является ключевой в деле ликвидации дефицита продовольствия».

Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день продовольствия, а также день основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Также в заявлении AQTA говорится, что «нездоровое питание является одним из факторов риска, вызывающих неинфекционные заболевания. Поэтому пропаганда здорового питания является одной из основных задач на будущее».

Одной из серьезных проблем в XXI веке является ожирение, отмечается в документе агентства. «По данным ВОЗ, в 2010 году 42 миллиона детей в возрасте до 5 лет страдали от избыточного веса, эта цифра неуклонно растет. Ожирение может привести к распространению более серьезных неинфекционных заболеваний – нарушений системы кровообращения и сахарного диабета».

Агентством пищевой безопасности Азербайджана успешно реализованы такие масштабные проекты, как «Здоровые школьники» и «Пищевые справочники школьников» по пропаганде здорового питания, и, особенно, привития детям здоровых пищевых привычек. Работа в этом направлении будет вестись и в ближайшие годы, отмечается в заявлении.