В Беларуси готовились «теракты и диверсии»
Сотрудники Главного управления МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали несколько человек, которые готовили теракты и диверсии на территории страны, сообщило Агентство телевизионных новостей со ссылкой на замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича.
«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», - указано в сообщении.
По словам замминистра, задержанные были завербованы представителями признанной в Беларуси террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции.
Как рассказал Казакевич, задержанные получили задание по закладке бомб из чат-бота плана «Перамога». Он заявил, что этот же канал сообщил им, где взять зажигательные смеси. Точное количество задержанных Казакевич не назвал. По его словам, они дают признательные показания.
BYPOL – белорусская оппозиционная инициатива. Ее создали бывшие сотрудники силовых структур. Члены BYPOL заявляли о своей причастности к «рельсовой войне» в Беларуси.