«Газпром» предупредил Евросоюз

Введение ограничений цен на газ нарушит условия действующих контрактов. Это приведет к прекращению поставок газа, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», - сказал Миллер, отвечая на вопрос о действиях «Газпрома» в случае ограничения Европой цен на поставляемый компанией газ.

Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что мера будет введена 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ пока обсуждается.