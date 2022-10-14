В городе Ширван продолжились профилактические осмотры и просветительские мероприятия, проводимые в регионах в рамках Месяца борьбы с раком молочной железы при совместной организации Министерства здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Национального центра онкологии и общественного объединения «Региональное развитие».

В рамках проекта 16 октября в городе Ширван была организована научно-практическая конференция на тему "Современное обследование и лечение заболеваний молочной железы". В конференции приняли участие специалисты Национального центра онкологии и онкологи, гинекологи, терапевты, урологи и хирурги из города Ширван, Гаджигабульского, Сальянского, Сабирабадского, Саатлинского районов.

На открытии мероприятия представители Национального центра онкологии, общественного объединения "Региональное развитие" и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями рассказали о проделанной государством работе по охране здоровья населения, повышению качества оказываемых населению медицинских услуг, достигнутых результатах, в том числе о борьбе с онкологическими заболеваниями и важности проводимых в связи с этой борьбой просветительских мероприятий. Было отмечено, что ранняя диагностика онкологических заболеваний и осведомленность граждан в этой области полезны с точки зрения своевременного привлечения пациента к лечению, предотвращения возможных осложнений. Регулярно проводимые в регионах онкологические обследования и просветительские акции служат этой цели.