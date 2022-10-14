Что известно о массовом убийстве военных под Белгородом

The Insider со ссылкой на телеграм-канал пишет, что незадолго до инцидента подполковник Андрей Лапин заявил, что Аллах — трус, раз не позволяет мусульманам сражаться за страну, где ты дал присягу. Авторы материала подчеркивают, что на момент публикации им не удалось независимо подтвердить личность ни самого рассказчика, ни личности других фигурирующих в рассказе лиц.

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области могло быть частью конфликта на религиозной почве, пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на военнослужащего, который называет себя очевидцем случившегося.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты —дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война», — говорит рассказчик, имя которого не называется в целях его безопасности.

По его словам, услышав о «священной войне», мусульмане возмутились, так как это «означает войну мусульман с неверными». Тогда Лапин назвал Аллаха трусом. Именно это стало основной причиной дальнейшего конфликта, говорит рассказчик, многие опешили, когда услышали от подполковника такое заявление.

Через полтора часа всех отправили на стрельбища, три уроженца Таджикистана развернули автоматы и расстреляли Лапина, который погиб на месте. После этого они открыли беспорядочную стрельбу. По словам рассказчика, он видел 30 погибших, включая Лапина. Также убиты двое стрелявших, третьему удалось сбежать.

Военный также отмечает, что открывшие стрельбу были сторонниками своей веры и неоднократно конфликтовали с командованием за то, что им не дают делать намаз вовремя и не выделили молебную комнату.