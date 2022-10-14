«Как страны НАТО»: в Израиле призвали оказать Украине военную помощь

На фоне информации, что Иран намерен поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля-земля», в Израиле выступили за предоставление Украине такой же военной помощи, которую оказывают США и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая.

"Сегодня утром сообщалось, что Иран перекидывает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", - написал Шай в соцсетях.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль не предоставил Киеву никакой помощи с начала войны с Россией, напоминает украинское издание.