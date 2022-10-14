Карл III распродает скаковых лошадей Елизаветы II
Король Великобритании Карл III выставит на продажу 12 скаковых лошадей, принадлежавших его матери Елизавете II, сообщает Daily Mail.
Кони будут проданы на аукционе Tattersalls до конца октября. Они перешли королю в наследство от матери, большой любительницы скачек, однако сейчас он планирует сократить их число. В общей сложности в этом году в скачках принимали участие 37 лошадей из конюшни Елизаветы II. После продажи их число сократится на треть.
В частности, на продажу выставлена лошадь по кличке Любовные приключения. Она стала последней из тех, что выиграли для королевы призы, победив на скачках в Гудвуде за два дня до кончины Елизаветы II.
Как сообщают источники, интерес к покупке королевских скакунов уже проявили в странах Персидского залива.