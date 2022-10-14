Франция пообещала Украине системы ПВО
Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
"ЗРК Crotale будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", - приводит Associated Press слова министра.
Он напомнил, что у Франции 12 батарей этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Лекарню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale заменят на более современные системы ПВО Mamba.