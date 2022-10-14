В Москве возмущены словами спецпредставителя ООН

Заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен, обвинившей армию РФ в использовании виагры для изнасилований в Украине, выходят за грань разумного. Так комментирует слова Паттен официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию в Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии", - возмущается Захарова.

Она сравнила высказывания спецпредставителя генсека ООН с "лживыми и провокационными заявлениями" бывшего уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, "которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".

Ранее СМИ распространили заявление Паттен о том, что якобы российским солдатам выдают виагру для изнасилований в Украине. "Когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, вооруженных виагрой, здесь явно видится военная стратегия", - сообщила чиновница, добавив, что ООН подтвердила "более сотни случаев" изнасилований или сексуальных посягательств с момента начала вторжения в феврале. Жертвами в основном были девочки и женщины, но также были изнасилованы мальчики и мужчины.