Госпогранслужба Украины: ситуация на границе с Беларусью напряженная, но под контролем

Ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменения не зафиксированы. В то же время разведка и соответствующие подразделения Сил обороны Украины продолжают следить за обстановкой, заявили в Госпогранслужбе Украины.

«Ситуация напряженная, однако, если говорить о линии границы, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом», — рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко украинским СМИ.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что границе с Беларусью, как и границе с РФ, уделяется большое внимание. «Наша главная задача — усилить это направление. Как и границе с Россией, так и границе с Беларусью уделяется важное внимание… чтобы все силы, находящиеся на усилении этого направления, были готовы дать достойный отпор, если все же на этом направлении или повторно попытаются зайти подразделения РФ или вдруг Вооруженные силы Беларуси присоединятся к войне», — сказал Демченко.

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики. 15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими. 16 октября в белорусском Минобороны заявили, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят в общей сложности девять тысяч российских военных. Также в Беларусь из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.