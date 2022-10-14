Чемпион страны «Карабах» принимал на «Азерсун Арене» «Сумгаит» и победил со счетом 3:1. На 56-й минуте Алмир Аганспахич вывел гостей вперед. На 67-й минуте Рамиль Шейдаев сравнял счет, на 73-й – Муса Гурбанлы вывел «Карабах» вперед, а точку в матче поставил Шейдаев, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

«Карабах» продолжает идти без потерь. Команда провела девять матчей и набрала 27 очков.