Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» одержали победы ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершился 10-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» принимал на «Азерсун Арене» «Сумгаит» и победил со счетом 3:1. На 56-й минуте Алмир Аганспахич вывел гостей вперед. На 67-й минуте Рамиль Шейдаев сравнял счет, на 73-й – Муса Гурбанлы вывел «Карабах» вперед, а точку в матче поставил Шейдаев, реализовавший пенальти на 88-й минуте.
«Карабах» продолжает идти без потерь. Команда провела девять матчей и набрала 27 очков.
В другом матче дня «Кяпяз» впервые в этом сезоне играл в Гяндже. Соперником был «Нефтчи». «Кяпяз» уступил со счетом 0:2. На 17-й минуте Эмин Махмудов вывел бакинцев вперед. На 62-й минуте «Кяпяз» остался в меньшинстве – был удален Замиг Алиев. А второй гол «нефтяники» забили на 82-й минуте благодаря усилиям Кенни Сайефа.
В трех других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Шамахы» - «Габала» - 1:1, «Туран-Товуз» - «Сабаил» - 2:2, «Сабах» - «Зиря» - 1:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 27 очков (9 матчей)
2. «Сабах» - 25 (10)
3. «Нефтчи» - 22 (10)
4. «Зиря» - 16 (10)
5. «Габала» - 16 (10)
6. «Туран-Товуз» - 12 (9)
7. «Сабаил» - 9 (10)
8. «Кяпяз» - 4 (10)
9. «Сумгаит» - 4 (10)
10. «Шамахы» - 3 (10).