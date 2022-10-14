В Кишиневе многотысячная акция протеста

В столице Молдовы Кишиневе проходит крупная акция протеста с требованием отставки правительства и президента Майи Санду. По данным организаторов, в ней участвуют до 50 тысяч человек.

Акцию проводит оппозиционная партия "Шор". Неделей ранее она уже организовала массовую манифестацию и поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь.

Протестующие с флагами Молдовы в руках призывают к досрочным выборам. На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города.

Между тем российские СМИ сообщали, что между полицией и протестующими, которые пытались прорваться на главную площадь Кишинева, произошли стычки. Во время шествия от здания парламента к площади дорогу демонстрантам преградили спецотряды полиции. Правоохранители объяснили свои действия отсутствием разрешения у организаторов акции протеста.