Трамп считает, что «легко может стать» премьером Израиля

“Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я. Несколько удивительно, однако, что наши замечательные евангелисты гораздо больше ценят это, чем люди еврейской веры, особенно те, кто живет в США. Те, которые живут в Израиле, - это другое дело. У меня там самый высокий рейтинг одобрения в мире, я легко могу стать премьер-министром. Американские евреи должны собраться и ценить то, что у них есть в Израиле, пока не стало слишком поздно!” - цитирует телеканал Трампа.

Издание напоминает, что Трамп не в первый раз высказывается об Израиле и людях еврейской национальности. В прошлом ноябре он заявил, что еврейское государство оказывало сильнейшее влияние на парламент США. “Израиль контролировал Конгресс десять лет назад, и он был таким могущественным”, - считает Трамп. В сентябре 2020 года Трамп назвал Израиль “вашей страной” на телефонной конференции с высшим руководством еврейской общины США. Также Трамп заявлял, что евреи “держатся вместе и на стороне только самих себя”.