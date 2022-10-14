Российские военные начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Вогласно сообщению, россияне "усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.

По данным украинского Генштаба, в Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.