Россияне начали эвакуацию своих учреждений из Херсонской области заявление Генштаба Украины
Российские военные начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
Вогласно сообщению, россияне "усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.
По данным украинского Генштаба, в Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.
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