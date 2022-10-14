Совместное заявление AZAL и AzeriCard

При бронировании авиабилетов онлайн на официальных сайтах авиакомпаний AZAL и Buta Airways могут наблюдаться сбои, говорится в совместном сообщении ЗАО AZAL и процессингового центра AzeriCard.

Согласно информации, наблюдаются частичные сбои в связи миграционных процессов между партнером, поддерживающим онлайн-оплату, и процессинговым центром AzeriCard. Центром предпринимаются все необходимые меры по устранению технических неполадок в оперативные сроки.

"Сейчас могут возникать сложности при оплате через нашего партнера PayOn. В связи с этим для избежания негативных ситуаций продумывается прямая интеграция с AZAL", - сообщили в AzeriCard.

В случае возникновения проблем при приобретении авиабилетов онлайн следует написать в колл-центр по адресам [email protected] и [email protected], или на WhatsApp-номера:

+994 70 437 40 82 ("Азербайджанские Авиалинии") и +994 70 437 40 86 (Buta Airways).

AZAL и процессинговый центр AzeriCard" приносят пассажирам свои извинения за причиненные неудобства.