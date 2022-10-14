Российские евреи массово бегут в Израиль

На фоне российского вторжения в Украину и последовавшей мобилизации более 60 000 живущих в России евреев приняли решение уехать в Израиль по программе репатриации. The Guardian со ссылкой на власти страны пишет, что более 26 000 евреев репатриировались в 2022 году, еще 35 000 ожидают оформления документов.

«В России открылись пять новых частных агентств, которые помогают россиянам совершить алию. Как сообщает Agence France-Presse, резко возросло количество запросов в местные органы власти различных российских регионов о поиске документов, подтверждающих еврейское происхождение граждан», - говорится в статье британского издания.

Количество репатриантов из России удивило власти Израиля: примерно один из восьми российских евреев покинул страну. За весь 2021 год из России репатриировались 21 000 евреев. Из Украины совершили алию или эмигрировали 13 000 украинцев с еврейскими корнями.

По данным издания «Агентство.Новости», из России после начала войны уехали в разы больше евреев — до 200 000.

Израильские СМИ напоминают, что интерес российских евреев к репатриации в Израиль резко возрос сразу после вторжения РФ в Украину, затем - в начале июля, когда СМИ сообщили о намерении Минюста РФ ликвидировать отделения Еврейского агентства (Сохнут) в России. Новый всплеск произошел на фоне объявления о мобилизации военнообязанных для отправки на войну в Украине.