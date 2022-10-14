Даже Папа признает: ООН не годится для новых реалий

Папа Римский Франциск в своей новой книге "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее", фрагменты которой опубликовало издание La Stampa, размышляет о роли таких организаций как ООН в предотвращении военных конфликтов и делится своими суждениями о том, как необходимо действовать в новых реалиях.

Франциск считает, что необходимость реформы ООН "более чем очевидна". Эта необходимость, по его словам, стала очевидной после того, как пандемия COVID-19 и война в Украине продемонстрировали предел возможностей международной организации.

Понтифик указывает на то, что еще ни одна война не достигла целей, ради которых затевалась,а Ливия, Сирия и Йемен не стали жить лучше после войны. Особое внимание он уделил войне в Украине. По убеждению Франциска, война в Украине "поставила совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".

"В военное время важно подтвердить, что нам нужно больше многосторонности, но ООН больше не подходит для новых реалий", добавил он.

По словам понтифика, вторжение России в Украину продемонстрировало необходимость того, чтобы Совет Безопасности ООН нашел более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов. Организация была основана с целью предотвратить повторение ужасов двух мировых войн, однако хотя угрозы, несомые теми войнами, все еще сохраняются, сегодняшний мир уже совершенно иной, полагает Франциск.