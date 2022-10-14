Футбольный турнир: Пиршаги и Нардаран сыграли вничью
На детском футбольном турнире среди команд сел и поселков Баку прошли очередные матчи 2-го тура.
Результаты состоявшихся сегодня игр: Сабунчи – Балаханы – 3:0, Раманы – Забрат – 2:1, Кюрдаханы – Маштаги – 2:3, Пиршаги – Нардаран – 1:1, Сарай – Масазыр – 1:2, Мехдиабад – Меммедли – 1:0, Ашагы Гюздек – Фатмаи – 6:1, Бинагади – Баладжары – 3:2.
Напомним, 32 команды, состоящие из детей 2010-11-х годов рождения, поделены на восемь групп. Турнир завершится 13 ноября.
Соревнование организовано Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.