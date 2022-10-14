США ответят на любой ядерный удар России

Вне зависимости от того, насколько масштабным будет возможное применение ядерного оружия Россией в Украине, США намерены ответить на подобные действия. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN, отметив, что даже «тактический характер» ядерной атаки станет причиной для прямого вмешательства американской стороны.

«Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - есть применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и делать градации мы не будем»,— прокомментировал Салливан.

По его словам, США «обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте».