Часть Запорожской АЭС отдали под контроль кадыровцев

Часть захваченной россиянами Запорожской АЭС контролирует специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат", сообщил центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

В сообщении центра говорится, что россияне "постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют они себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует... СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2".

Центр также сообщает, что Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Сейчас четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании Westinghouse Electric Company.