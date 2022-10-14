Раиси обвиняет Байдена в разжигании «хаоса и террора»

На фоне протестов президент Ибрагим Раиси обвинил своего американского коллегу в подстрекательстве к «хаосу, террору и разрушениям» в Иране. Так глава иранского государства прокомментировал последние действия Вашингтона в отношении Тегерана, передает IRNA.

Президент Ирана также добавил, что американцы «злятся на каждый хороший, новаторский и творческий шаг иранского народа и они испытывают радость и счастье по поводу недостатков или проблем в республике».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление относительно протестов в Иране. По его словам, Белый дом готов поддерживать протестующих любыми способами, включая самые «агрессивные».