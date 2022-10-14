В Саудовской Аравии возмущены «обвинениями» США

В Саудовской Аравии поражены обвинениями США, что королевство поддерживает Россию в войне против Украины. Такое заявление сделал министр обороны Саудовской Аравии, принц Халид бен Салман бен Абдель Азиз.

«Мы поражены обвинениями в том, что королевство поддерживает Россию в ее войне с Украиной», - сказал он, и по словам которого, решение ОПЕК+ было принято единогласно и вызвано только экономическими причинами.



«Несмотря на это, некоторые обвинили королевство в поддержке России», - возмутился он.

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. Половина сокращения придется на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Их квоты сокращены на 526 000 барр./сутки до 10,48 млн барр./сутки соответственно. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан отмечал, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.