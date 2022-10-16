Беларусь усиливает границу с Украиной

Власти Беларуси задействовали для охраны границы с Украиной укрупненные пограничные наряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, такие меры продиктованы якобы ростом разведывательной активности с украинской стороны. Бычковский указал на то, что вблизи границы проводятся различные учения, и одновременно с ними — разведка белорусской территории.