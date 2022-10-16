Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией вошли в непростой период из-за договоренности государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет Financial Times.

В материале газеты говорится, что эмбарго на поставки властям Саудовской Аравии оружия, на котором настаивают некоторые законодатели из Демократической партии, при реализации оставит президенту Джо Байдену ограниченное пространство для маневра.

Авторы отмечают, что, принимая во внимание озабоченность американского правительства действиями Ирана в регионе, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен.

«Многие представители служб безопасности США, которые поддерживали сближение с Эр-Риядом, глубоко уязвлены, — приводит издание мнение эксперта лондонского Международного института стратегических исследований Эмиля Хокайема, который добавил, что сейчас речь в лучшем случае идет о «холодных деловых отношениях».