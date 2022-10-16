До сих пор главным оппонентом российского президента в Центральной Азии считался Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, открыто говоривший о том, что его страна категорически против политики Москвы в Украине. В Кремле не скрывали своего раздражения по этому поводу, пытались перекрыть нефтепровод – но, в общем-то, списывали все на то, что казахстанский президент не совсем понимает всю «глубину российских глубин».

Но вот прилетело откуда не ждали и от того, от кого подобных слов ждали в самую последнюю очередь. «Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», – публично обратился к главе РФ Эмомали Рахмон.

А это сигнал. Однозначный сигнал того, что слова таджикского президента стали результатом его консенсуса в данном вопросе с лидерами остальных центральноазиатских государств. И, одновременно, - явный признак резкого падения авторитета Кремля в регионе и сокращения возможностей Москвы влиять на ситуацию здесь.

По большому счету – Рахмон потребовал от Путина привести российскую политику в отношении государств Центральной Азии в соответствие с ее реальными возможностями здесь. И, заодно, дал понять, что конфронтация с Москвой в регионе никому не нужна – но, случись что, к ней готовы. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: раз такие речи звучат, значит, государства региона сумели заручиться гарантиями внерегиональных игроков, позволяющими им произносить столь резкие заявления.

Подобного кризиса в отношениях Москвы с государствами региона не было с того момента, когда они пустились «в самостоятельное плавание», то есть – все три десятилетия с момента обретения ими независимости. А все потому, что свою авантюру в Украине Кремль начал без оглядки на интересы своих союзников в Центральной Азии.