Десятки тысяч французов протестовали в Париже против высоких цен
Несколько десятков тысяч демонстрантов вышли в воскресенье, 16 октября, в Париже в знак протеста против роста цен, сообщает Le Figaro.
Отмечается, что митинг организован партией "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, зелеными и социалистами. Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экопроекты. Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.
Шествие вместе с Меланшоном возглавила писательница Анни Эрно – лауреат Нобелевской премии по литературе. Меланшон обещает, что на следующий день протест продолжится, с 18 октября он анонсирует начало общенациональной забастовки.
По словам организаторов митинга, на него пришло 140 тысяч человек, по оценкам полиции, его численность составляет около 30 тысяч человек. Небольшие группы протестующих забрасывали полицию петардами, на что они ответили слезоточивым газом.