Десятки тысяч французов протестовали в Париже против высоких цен

Несколько десятков тысяч демонстрантов вышли в воскресенье, 16 октября, в Париже в знак протеста против роста цен, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что митинг организован партией "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, зелеными и социалистами. Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экопроекты. Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.